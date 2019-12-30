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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Назначен новый худрук "Современника"

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Назначен новый худрук
Фото: соцсети

Место художественного руководителя театра «Современник» вместо Галины Волчек займет режиссер Виктор Рыжаков, возглавляющий Центр им. Всеволода Мейерхольда.

Кому достанется наследство Галины Волчек?

Кому достанется наследство Галины Волчек?

«Художественным руководителем Московского театра "Современник" с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков», - заявили в столичном департаменте культуры.

Отмечается, что его место в Центре имени Всеволода Мейерходьда займет арт-директор Елена Ковальская.
Галина Волчек стала вторым худруком «Современника» после Олега Ефремова. Также она была в числе основателей театра.

АБ

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