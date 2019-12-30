Назначен новый худрук

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30 декабря 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Место художественного руководителя театра «Современник» вместо Галины Волчек займет режиссер Виктор Рыжаков, возглавляющий Центр им. Всеволода Мейерхольда.

Кому достанется наследство Галины Волчек?

«Художественным руководителем Московского театра "Современник" с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков», - заявили в столичном департаменте культуры.

Отмечается, что его место в Центре имени Всеволода Мейерходьда займет арт-директор Елена Ковальская.

Галина Волчек стала вторым худруком «Современника» после Олега Ефремова. Также она была в числе основателей театра.