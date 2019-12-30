Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

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30 декабря 2019, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых. Текст опубликован на портале правовой информации.

Согласно этому закону, запрещается создание новых государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП) на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции. Но есть исключения.

Сюда не входят случаи, когда это предусмотрено законом, президентским актом или актом кабмина. Закон не затронет и унитарные предприятия, созданные в целях нацбезопасности и обороны, госохраны, внутренних дел и проч.