Эксперты Роскачества научили, как распознать испорченные консервы

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30 декабря 2019, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

В Роскачестве научили, как по внешнему виду банки консервов можно определить, испорчен ли продукт. Эксперты перечислили несколько признаков того, что консервы несвежие.

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Специалисты предупредили, что консервы точно не стоит покупать, если банка вздулассь с обеих сторон. Такой дефект называют бомбажем, который подразделяют на физический, химический и микробиологический. Также на непригодность для употребления указывает вздутие на дне банки, которое пропадает при нажатии на одном или появляется на другом конце.

Не стоит брать консервы, если на них есть так называемые «птички» - деформация донышек или крышек в виде уголков. Особенно опасно, если такой дефект находится на стыке продольного и поперечного шва.