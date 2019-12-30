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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Чиновникам предложили прописать правила поведения на корпоративах

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Чиновникам предложили прописать правила поведения на корпоративах
Фото: pixabay.com

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву составить рекомендации для чиновников по поведению на корпоративах.

Также предлагается тщательнее контролировать бюджетные средства, выделенные для проведения праздников. Петров подчеркнул, что зачастую после корпоративов в Сеть попадают фотографии, где чиновники предстают не в самом лучшем виде.

«Служащие не должны забывать, что являются "лицом" государства в глазах людей. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных "нравственных" правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий», - считает депутат.

АБ

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