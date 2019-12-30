Космонавт рассказал, почему у России проблемы в космосе

//Общество 13+

30 декабря 2019, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российский космонавт и мировой рекордсмен по суммарному пребыванию в космосе Геннадий Падалка объяснил, почему в отечественной космической отрасли возникают проблемы. Он отметил, что стагнация началась в начале 2000-х.

«Во-первых, технологическое отставание: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Перспективные, на наш взгляд, модули МЛМ и НЭМ всё ещё на Земле, хотя должны были быть в составе нашего сегмента ещё в 2008-2009 годах. Хорошо сделанный и надёжный, но давно устаревший корабль "Союз" проходит бесконечные модернизации», - считает Падалка.

Также космонавт отметил «неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли» и отсутствие квалифицированных специалистов.