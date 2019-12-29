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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области поддержал акцию "Закалённая Россия – Здоровая страна"

, 23:15 [ «Аргументы Недели» ]

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области поддержал акцию
http://pda.donland.ru/

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян поддержал Всероссийскую акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна». Марафон стартовал по всей стране сегодня в 11 часов по местному времени. Все любители зимнего плавания окунулись в холодную воду местных рек и водоёмов.

В ледяную воду нырнул и министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. Он личным примером показал, как важно соблюдать здоровый образ жизни.

Напомним, что акцию также поддержали губернаторы Приморского края Олег Кожемяко, Вологодской области Олег Кувшинников и Кемеровской области Сергей Цивилёв.

 

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