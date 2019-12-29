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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Украинцы рассказали о нелегальной жизни в Германии

, 21:33 [ «Аргументы Недели», , ]

Украинцы рассказали о нелегальной жизни в Германии
фото: pixabay.com

Тяжелый труд, обман работодателей. Все это риски для приезжих, которые собираются с Нового года отправиться в Германию на заработки. Официальный Берлин облегчил визовый режим для гастарбайтеров. Граждане Украины, которые уже побывали в Германии на заработках, рассказали, как это было.

Германия уже стала трудовой Меккой для граждан Украины. Там можно заработать больше, чем в Польше и даже в Италии. В месяц можно получить от 1,5 до 2,5 тысяч евро. Именно поэтому украинцы и поехали в эту страну.

«Я попала в трудовое рабство, меня обманули, потому что в соглашении говорилось, что я должна работать шесть часов, и за каждый час получать чуть больше 9 евро», — это наиболее типичный рассказ трудовых мигрантов, отправившихся в Германию. Конкретно, эта цитата принадлежит студентке украинского аграрного колледжа Даниэлле Лохвенко: «Но на самом деле оказалось, что нужно работать без выходных, по 14 часов в день, а заплатили мне по 60 центов за килограмм собранной клубники. Поэтому об обещанных 1,5 тысячи евро заработка речи не идет».

По словам украинских гастарбайтеров, работодатель часто забирает у них паспорт. Работать им приходится нелегально. Кроме того, им приходится отдавать солидную часть заработка посредникам, которые нашли им работу в Германии. Бесправность гастарбайтеров уже приводила к случаям, когда немцы совершали нападения на пытавшихся от них уйти украинцев.

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