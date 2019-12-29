Туристы, пропавшие в Свердловской области, вернулись на базу

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29 декабря 2019, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Туристы и волонтер, ранее пропавшие в горах в районе города Карпинска Свердловской области, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда". Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает областное ГУ МЧС. На Урале пропала группа туристов, уехавших с турбазы на снегоходе

Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное. С туристами также был волонтер, участвовавший в поисках. В ведомстве добавили, что еще четырем добровольцам, у которых сломались снегоходы, не требуется помощь.

"Волонтеры были обнаружены экипажем вертолета Ми-8 МЧС России. От помощи спасателей, спустившихся к ним с помощью спускового устройства, отказались и самостоятельно возвращаются на базу", - рассказали журналистам в МЧС.

Напомним, ранее АН сообщали, что туристы, уехавшие на снегоходе в субботу, 28 декабря, с туристической базы "Звезда", находящейся в 110 км от Карпинска в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края, пропали.