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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Туристы, пропавшие в Свердловской области, вернулись на базу

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Туристы, пропавшие в Свердловской области, вернулись на базу
фото: pixabay.com

Туристы и волонтер, ранее пропавшие в горах в районе города Карпинска Свердловской области, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда". Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает областное ГУ МЧС. 

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Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное. С туристами также был волонтер, участвовавший в поисках. В ведомстве добавили, что еще четырем добровольцам, у которых сломались снегоходы, не требуется помощь.

"Волонтеры были обнаружены экипажем вертолета Ми-8 МЧС России. От помощи спасателей, спустившихся к ним с помощью спускового устройства, отказались и самостоятельно возвращаются на базу", - рассказали журналистам в МЧС.

Напомним, ранее АН сообщали, что туристы, уехавшие на снегоходе в субботу, 28 декабря, с туристической базы "Звезда", находящейся в 110 км от Карпинска в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края, пропали.

АС

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