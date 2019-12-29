На Украине власти торжественно открыли светофор

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29 декабря 2019, 19:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: youtube

мэр Конотопа Артем Семенихин в "фильме" "Открытие светофора в Конотопе"

Торжественное событие прогремело в украинском городе Конотоп. Про него уже написал целый ряд киевских СМИ. Официальные лица с большими почестями открыли светофор с кнопкой. Когда-то на Украине высмеивали подобный великодержавный пафос торжественных открытий детских площадок и светофоров в России. А тут выяснилось, что Украина - это маленькая Россия.



Поначалу не хватало только оркестра. У пешеходного перехода выстроилась делегация официальных лиц от мэрии. Они придавали статусности значимому событию. О таких событиях даже не пишут. О них чеканят короткие предложения. В городе Конотоп. На улице Успенско-Троицкая. Открыт светофор.

«Слава Украине!» — начал приветствую речь мэр Конотопа Артем Семенихин: «Главное, что я хочу сказать… у этого светофора есть кнопка. Для того, чтобы перейти дорогу, нужно нажать на эту кнопку».

А потом грянула какая-то торжественная музыка. В ней слышались нотки Голливуда. В американских фильмах под такие аккорды армады космических пришельцев надвигаются лавиной, чтобы чего-нибудь сожрать. Ну, а сценаристы конотопской мэрии решили, что она будет уместной для перерезания ленточки.

Конотопские телевизионщики сумели снять вполне ничего себе почти блокбастер. У них получился настоящий триллер. Этому способствовал удивительно сюжетный монтаж «картинки».

Краткое описание фильма «Открытие светофора в Конотопе» получилось следующим. Мэрия отрывает светофор. Торжественно перерезается ленточка. Тут же загорается зеленый свет. Но пешеходы боятся выйти на «зебру». Словно злой рок навис над Конотопом. Машины продолжают ехать.

В кадре появляется старушка. Раздается голос за кадром. Так «киношники» отыгрывают внутренний диалог героя, его мысли. Можно считать, что это внутренний голос старушки. У него почему-то мужской тембр. Судя по всему, это символизирует стальной характер появившейся героини. Судя по всему, это супергерой фильма про Конотоп.

«Бабушка, а ну нажми», — подначивает голос за кадром.

Волевым движением «бабушка» нажимает на кнопку и вдруг начинает кипятиться. "Супервумэн" поясняет: «Володя пошел на красный свет».

Назидательно потрясая пальцем, старушка вопрошает: «Володя, ты зачем пошел на красный?!»

В следующем кадре предположительный «Володя» идет по переходу. За его спиной полыхает зарево зеленого сигнала светофора.

Володя ступает на тротуар. В ту же секунду становится понятным, что город вымер. Таинственным образом исчезает только что ехавшая наперерез Володе красная легковушка. Конотоп погружается в зиму.