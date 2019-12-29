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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В сети обсуждают фото певицы Глюкозы с "подозрительно округлившимся" животом

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

В сети обсуждают фото певицы Глюкозы с
певица Глюкоза, Anatoly Lomohov/Russian Look

Пользователи сети активно обсуждают новую фотографию певицы Глюкозы, на которой она запечатлена у новогодней елки. Многие обратили внимание на "сильно округлившийся" живот знаменитой артистки.

На снимке Наталья позирует в шелковой алой пижаме, которая, по мнению многих, "подозрительно округляет" область живота.

Некоторые фанаты убеждены, что в скором времени Глюкоза в третий раз станет матерью. Другие же полагают, что все дело в коварной струящейся ткани и не слишком удачном ракурсе. Тем более, на ноябрьских фотографиях у певицы не было заметно каких-либо изменений фигуры.

 

 
 
 
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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)28 Дек 2019 в 4:33 PST

ЕТ

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