В сети обсуждают фото певицы Глюкозы с

Пользователи сети активно обсуждают новую фотографию певицы Глюкозы, на которой она запечатлена у новогодней елки. Многие обратили внимание на "сильно округлившийся" живот знаменитой артистки.
На снимке Наталья позирует в шелковой алой пижаме, которая, по мнению многих, "подозрительно округляет" область живота.
Некоторые фанаты убеждены, что в скором времени Глюкоза в третий раз станет матерью. Другие же полагают, что все дело в коварной струящейся ткани и не слишком удачном ракурсе. Тем более, на ноябрьских фотографиях у певицы не было заметно каких-либо изменений фигуры.
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