В сети обсуждают фото певицы Глюкозы с

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29 декабря 2019, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

певица Глюкоза, Anatoly Lomohov/Russian Look

Пользователи сети активно обсуждают новую фотографию певицы Глюкозы, на которой она запечатлена у новогодней елки. Многие обратили внимание на "сильно округлившийся" живот знаменитой артистки.

На снимке Наталья позирует в шелковой алой пижаме, которая, по мнению многих, "подозрительно округляет" область живота.

Некоторые фанаты убеждены, что в скором времени Глюкоза в третий раз станет матерью. Другие же полагают, что все дело в коварной струящейся ткани и не слишком удачном ракурсе. Тем более, на ноябрьских фотографиях у певицы не было заметно каких-либо изменений фигуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)28 Дек 2019 в 4:33 PST