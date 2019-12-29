В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале 2020 года

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29 декабря 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Красная площадь зимой, pixabay.com

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в воскресенье, 29 декабря, сообщил, какая погода будет в Москве в первые дни 2020 года. Ранее москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь.

Вильфанд отметил, что "теплый режим погоды", который царил в столице в декабре, сохранится и в течение первых дней января. 2, 3 и 4 числа в ночное время в городе ожидается от 0 до минус 4 градусов, а днем от 0 до плюс 4 градусов по Цельсию. В эти дни не исключаются небольшие осадки.

Пока синоптики не сообщают, стоит ли жителям и гостям Москвы ожидать в ближайшее время по-настоящему зимней погоды.