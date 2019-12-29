Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале 2020 года

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале 2020 года
Красная площадь зимой, pixabay.com

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в воскресенье, 29 декабря, сообщил, какая погода будет в Москве в первые дни 2020 года. Ранее москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь.

Вильфанд отметил, что "теплый режим погоды", который царил в столице в декабре, сохранится и в течение первых дней января. 2, 3 и 4 числа в ночное время в городе ожидается от 0 до минус 4 градусов, а днем от 0 до плюс 4 градусов по Цельсию. В эти дни не исключаются небольшие осадки.

Пока синоптики не сообщают, стоит ли жителям и гостям Москвы ожидать в ближайшее время по-настоящему зимней погоды.

ЕТ

//картина дня

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, сообщает РИА Новости. Донбасс получил 60 человек, Киев - 52. Вскоре в Донецк доставят еще нескольких сторонников республики.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом, сообщает РИА Новости. Донбасс получил 60 человек, Киев…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Как и предполагали "Аргументы недели", продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделает громкое заявление после программы Андрея Малахова с бывшим…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В программе "Кто хочет стать миллионером?" участвовали артисты, снимавшиеся в картине «Союз спасения». Они играли героев-декабристов, но почти срезались на вопросах…

//новости ан

Три воспитанницы группы тренеров Этери Тутберидзе вошли в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы-2020. В женском одиночном катании выступят Анна…

//новости ан

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажу льготных билетов на Дальний Восток. Субсидированные тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы…

//новости ан