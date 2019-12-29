Латвия: депутаты Сейма хорошо «подготовились» к праздникам

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29 декабря 2019, 15:15 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Латвийские депутаты со всей серьезностью подошли к Рождеству и Новому Году: кто-то «отчалил» в теплые страны, кто-то у себя на хуторе отдыхает, а кто-то «тусит» в столице. Имеют право! Наступили новогодние каникулы!

Правильно в народе говорят: «Делу время, а потехе час». Свой «потешный» час депутат Сейма (правящая партия националистически настроенных «слуг народа») Артусс Кайминьш провел с «пользой»: перед Рождеством разговелся и чуть не сгорел. Да уж… И такое бывает.

А дело было так. В один воскресный вечер в результате пожара чуть не сгорела квартира в центре Риги. Пожарные незамедлительно выехали по вызову. Что обнаружили? Действительно, горела квартира. Спасатели вывели из заполненных дымов помещений дома семь человек, двое из которых пострадали и были переданы медикам. Людей спасли. Также была спасена и собака.

Первоначальная информация свидетельствовала о том, что пожар мог случиться из-за обычной свечи! И случился пожар в квартире депутата Сейма Артусса Кайминьша.

Справедливости ради отметим, что националистически настроенный депутат попал в больницу с ожогами. А потом долго оправдывался, что, дескать, он хороший христианин, просто зажег свечу, видимо, для молитвы, а тут и сон-стервец сморил его!

Правда «всплыла» спустя время! И все благодаря известному латвийскому публицисту Лато Лапсе.

«Удивительно наблюдать, как фактически все латвийские СМИ бесплатно, без использования здравого смысла повторяют выброшенную им «утку» о том, как бедный христиански настроенный депутат Сейма, ожидая Рождество, своевременно зажег свечу, на минуту заснул, а потом героически сражался с пламенем, получив ожоги одной десятой своего тела. Рано или поздно правда, разумеется, увидит свет – или сам клоун не сможет обдуманно врать и впредь, либо просто напьется и протрепится, а может какой-то пожарный сочтет необходимым рассказать общественности, насколько недопустимо курить пьяным в постели. Вопрос времени, когда откроется, что ограниченный политический актер лишь по счастливой случайности не сгорел заживо, поскольку перепил, подумал закурить и заснул. Спасибо пожарным, которые в такой ситуации решили взломать дверь. В противном случае нас гарантировано ждал бы обгоревший труп. Мораль одна: курение в постели – смертельно. А у лжи… У лжи короткие ноги».

Что тут можно добавить? Впереди… Новый Год.