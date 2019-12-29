Последний рабочий понедельник года будет трудным в Петербурге из-за погоды

Последний рабочий понедельник в Санкт-Петербурге будет довольно трудным из-за погоды. Согласно последней информации синоптиков, в ночь на 30 декабря Северную столицу накроет мокрый снег.
Неблагоприятные погодные условия – метель, мокрый снег, снежные накаты и гололедица – осложнят дорожную ситуацию в Петербурге. Завтра днем снег в городе сменится дождем. В Северной столице будет зафиксирован сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Ухудшения погоды петербуржцам и гостям города следует ожидать уже сегодня вечером.