Последний рабочий понедельник года будет трудным в Петербурге из-за погоды

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29 декабря 2019, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

Санкт-Петербург, pixabay.com

Последний рабочий понедельник в Санкт-Петербурге будет довольно трудным из-за погоды. Согласно последней информации синоптиков, в ночь на 30 декабря Северную столицу накроет мокрый снег.

Неблагоприятные погодные условия – метель, мокрый снег, снежные накаты и гололедица – осложнят дорожную ситуацию в Петербурге. Завтра днем снег в городе сменится дождем. В Северной столице будет зафиксирован сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Ухудшения погоды петербуржцам и гостям города следует ожидать уже сегодня вечером.