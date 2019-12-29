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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Последний рабочий понедельник года будет трудным в Петербурге из-за погоды

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

Последний рабочий понедельник года будет трудным в Петербурге из-за погоды
Санкт-Петербург, pixabay.com

Последний рабочий понедельник в Санкт-Петербурге будет довольно трудным из-за погоды. Согласно последней информации синоптиков, в ночь на 30 декабря Северную столицу накроет мокрый снег.

Неблагоприятные погодные условия – метель, мокрый снег, снежные накаты и гололедица – осложнят дорожную ситуацию в Петербурге. Завтра днем снег в городе сменится дождем. В Северной столице будет зафиксирован сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Ухудшения погоды петербуржцам и гостям города следует ожидать уже сегодня вечером.

ЕТ

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