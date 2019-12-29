На Урале пропала группа туристов, уехавших с турбазы на снегоходе

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29 декабря 2019, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 59.ru, e1.ru

фото с сайта МЧС

На Урале пропали туристы, уехавшие на снегоходе в субботу, 28 декабря, с туристической базы "Звезда", находящейся в 110 километрах от Карпинска в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края.

Уральские СМИ уточняют информацию. Сначала в сети появились сведения о двоих пропавших. Двое туристов с сопровождающим уехали с турбазы и пропали. Их направились искать шестеро мужчин.

Первые трое вчера под вечер прислали СМС, что их снегоходы провалились в ручей. "Им на помощь поехали еще шестеро ребят, и они тоже пропали" — рассказала Мария, жена хозяина базы "Кваркуш".

МЧС сообщает, что, по данным синоптков, в Пермском крае 29 и 30 декабря температура воздуха ночью будет -22... -27 градусов, в горах и низинах в ночное время мороз крепче: до -32

Дополнительно на поиски туристов сегодня днем из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.

Имена тех, кто поехал искать первую группу: Игорь Аршук, Александр Ниценко, Виталий Рябов, Марат (фамилия неизвестна).