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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Грядущая ночь может стать самой холодной в Москве за весь декабрь

, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Грядущая ночь может стать самой холодной в Москве за весь декабрь
зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной в Москве и Московской области за весь месяц.

Предполагается, что в столице столбики термометра в ночное время будут показывать минус 4 – минус 6 градусов, в области этот показатель составит минус 9 градусов. Не исключено, что в некоторых местах Подмосковья будут зафиксированы двузначные показатели температуры со знаком минус.

Ранее метеорологи сообщили, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается снег. Осадки будут в городе и в первый день 2020 года.

ЕТ

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