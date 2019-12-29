Грядущая ночь может стать самой холодной в Москве за весь декабрь

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ночь на понедельник, 30 декабря, может стать самой холодной в Москве и Московской области за весь месяц.

Предполагается, что в столице столбики термометра в ночное время будут показывать минус 4 – минус 6 градусов, в области этот показатель составит минус 9 градусов. Не исключено, что в некоторых местах Подмосковья будут зафиксированы двузначные показатели температуры со знаком минус.

Ранее метеорологи сообщили, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается снег. Осадки будут в городе и в первый день 2020 года.