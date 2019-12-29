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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Казани врач показала квиток с мизерной зарплатой на Новый год

, 14:20 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: В контакте

В Казани врач показала квиток с мизерной зарплатой на Новый год
фото: pixabay.com

Молодой врач из Казани назвала «кутарками» свою предновогоднюю зарплату. Она опубликовала в социальных сетях расчетный лист.

«Кутарки» на сленге — маленькие деньги. В декабре молодому врачу заплатили чуть больше 31 тысячи рублей. Это с учетом премии. В начале месяца был выплачен аванс в размере 11 тысяч.

«Аванс пришёл раньше и уже потрачен, так как в прошлом месяце зарплата пришла на 9 тыс меньше и траты начались «в кредит», — пояснила девушка: «И вот на руках у молодого специалиста, у которого маленький ребёнок, зарплата 20 тыс рублей. И распределить ее надо до 25 января».

В социальных сетях молодого врача, большей частью, поддержали. Впрочем, нашлись те, кто выступил с критикой. Жалобы девушки были названы необоснованными.

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