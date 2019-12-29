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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Путин подписал закон о возврате части страховой премии при досрочном погашении кредита

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Путин подписал закон о возврате части страховой премии при досрочном погашении кредита
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возврате части страховой премии при досрочном погашении кредита. Это касается потребительских кредитов и ипотечного кредита.  Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Теперь заемщики смогут вернуть обратно часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Согласно закону заемщик имеет право отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. После этого он может получить часть страховой премии за неистекший период в течение семи рабочих дней, подав соответствующее заявление.

В законе также указано, что отныне кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит без страховки, если она по закону не обязательна. Но при этом выдача кредита допускается по увеличенной процентной ставке.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

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