Синоптики пообещали снег в Москве в новогоднюю ночь

Синоптики в воскресенье, 29 декабря, заявили, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой снег. Эта информация, которая является радостной для москвичей, содержится в сообщении Гидрометцентра.

Согласно недавнему прогнозу, который был опубликован на сайте Гидрометцентра, в последний день 2019 года в Москве будет облачно. Ожидаются также небольшие осадки в виде мокрого снега.

В ночное время температура воздуха в столичном регионе опустится, будет идти снег. 1 января 2020 года в городе также ожидаются облачная погода и снег.

Ранее москвичи переживали, что погода в главный праздник года не будет снежной.