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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Синоптики пообещали снег в Москве в новогоднюю ночь

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

Синоптики пообещали снег в Москве в новогоднюю ночь
Новый год в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Синоптики в воскресенье, 29 декабря, заявили, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой снег. Эта информация, которая является радостной для москвичей, содержится в сообщении Гидрометцентра.
 
Согласно недавнему прогнозу, который был опубликован на сайте Гидрометцентра, в последний день 2019 года в Москве будет облачно. Ожидаются также небольшие осадки в виде мокрого снега.
 
В ночное время температура воздуха в столичном регионе опустится, будет идти снег. 1 января 2020 года в городе также ожидаются облачная погода и снег. 
 
Ранее москвичи переживали, что погода в главный праздник года не будет снежной.
ЕТ

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