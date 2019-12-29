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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В отеле в центре Москвы нашли тело девушки, прикованной в номере к кровати наручниками

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

В отеле в центре Москвы нашли тело девушки, прикованной в номере к кровати наручниками
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В одном из отелей в центре Москвы обнаружили тело девушки, которая была прикована к кровати наручниками для ролевых игр. Девушке было 27 лет. Известно, что погибшая девушка сняла номер в отеле на свое имя на одни сутки.

По некоторым данным, в номере обнаружен пакет с неизвестным веществом. Имя погибшей не разглашается. Название отеля тоже.

Следов насилия на теле погибшей следователи не обнаружили.

СМИ пишут разные версии об этом инциденте. По одной версии, в номере девушка была одна. По данным других СМИ, девушка сняла номер для встречи с мужчиной. Его сейчас разыскивает полиция. По слухам, девушка была зарегистрована в одном из столичных хостелов. 

ИЧ

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