Путин подписал закон об информировании граждан о мерах соцзащиты и поддержки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует порядок информирования граждан страны о мерах соцзащиты и поддержки. Каждый сможет выбрать удобный для себя вариант получения данных.
Согласно документу, россияне смогут получать полную информацию о льготах, которые им предоставляются, причем эти данные могут предоставляться через портал госуслуг, посредством единого колл-центра или в ходе посещения органа власти. Кроме того, информация обо всех полученных льготах гражданина будет вноситься Единую государственную информационную систему соцобеспечения.
Подчеркивается также, что выделенная телефонная линия для консультаций по поводу льгот начнет функционировать с декабря будущего года, а с июля 2021 года информацию будут предоставлять и при посещении органов власти.