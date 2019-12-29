Путин подписал закон об информировании граждан о мерах соцзащиты и поддержки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует порядок информирования граждан страны о мерах соцзащиты и поддержки. Каждый сможет выбрать удобный для себя вариант получения данных.

Согласно документу, россияне смогут получать полную информацию о льготах, которые им предоставляются, причем эти данные могут предоставляться через портал госуслуг, посредством единого колл-центра или в ходе посещения органа власти. Кроме того, информация обо всех полученных льготах гражданина будет вноситься Единую государственную информационную систему соцобеспечения.