Видео, как купающаяся в ванне кошка говорит

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29 декабря 2019, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

кадр youtube

Видеоролик с говорящей в ванне кошкой стало хитом youtube. Пользователи сети и любители кошек восхищены и говорят, что на эту кошечку можно смотреть бесконечно. Девушка купает свою любимицу в ванной, поливает котейку душем и спрашивает, все ли в порядке, не горячая ли вода.

"Нормально", - задала девушка вопрос кошечке. "Нормально", - ответила кошка. Один из фолловеров, посмотревший видео, пошутил, что кошка не выговаривает "Р". Он предложил нанять домашней любимице логопеда.

"Однако не совсем чисто отработана буква "Р". Звук несколько проглатывается котом, пропадает. К сожалению видно, что не отшлифован, нет надлежащей фонетической гравировки. И как следствие, звучит несколько поверхностно, как бы на британский лад. Необходимо продолжать купать и работать над произношением!", - юморит пользователь сети.

Кошатники рассказывают, что у них коты зовут членов семьи, говорят: "Мама", "Алёна".