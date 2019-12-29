Как россиянам узнать о положенных им льготах

Многие россияне не знают о том, что им положена какие-то льготы. Теперь согласно закону, подписанному 28 декабря 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным, персонифицированные данные о положенных льготах будут собраны в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.
Благодаря информации о льготах, собранной в Единой системе, россияне смогут узнавать о выплатах через единый портал госуслуг, по телефону специальной службы или при посещении органов власти.
Федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации. Закон был поддержан Госдумой и Советом Федерации.
28 декабря Путин подписал несколько законов.