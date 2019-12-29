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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Как россиянам узнать о положенных им льготах

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Как россиянам узнать о положенных им льготах
Alexander Legky, globallookpress.com

Многие россияне не знают о том, что им положена какие-то льготы. Теперь согласно закону, подписанному 28 декабря 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным, персонифицированные данные о положенных льготах будут собраны в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

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Благодаря информации о льготах, собранной в Единой системе, россияне смогут узнавать о выплатах через единый портал госуслуг, по телефону специальной службы или при посещении органов власти.

Федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации. Закон был поддержан Госдумой и Советом Федерации.

28 декабря Путин подписал несколько законов.

ИЧ

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