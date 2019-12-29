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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Вологодской области произошло лобовое столкновение машин Ford и Nissan. Погибли 4 пассажира

, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Вологодской области произошло лобовое столкновение машин Ford и Nissan. Погибли 4 пассажира
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Страшная авария произошла в ночь на воскресенье, 29 декабря, на 676 километре трассы Москва – Архангельск в Верховажском районе Вологодской области. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Ford Focus и Nissan Almera погибли четыре человека.

В региональном управлении МВД сообщили, что По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Almera.

Погибли люди из машины Nissan: 22-летний водитель, 22-летняя девушка, которая сидела справа на переднем сидении, 44-летняя пассажирка, которая сидела за водителем, и пассажир - мужчина, сидевший сзади справа. Его личность пока не установлена.
Авария произошла в два часа ночь. О состоянии водителя и пассажира  автомобиля Ford Focus   не сообщается. 

ИЧ

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