Врачи об оптимизации здравоохранения

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29 декабря 2019, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabay

Глава межрегиональной общественной организации Семен Гальперин назвал минусы оптимизации, которую раскритиковала вице-премьер Ольга Голодец.

Он заявил, что сегодня назрела необходимость в кардинальной реформе системы здравоохранения. «Проблема именно в том, что в большинстве своем выделенные на здравоохранение деньги до пациентов не доходят. Чиновники отчитываются, но делят средства между собой. Власти смотрят на это сквозь пальцев. Нужна глобальная перемена во всей отрасли, а не в каком-то одном регионе», - считает Гальперин.