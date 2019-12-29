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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Врачи об оптимизации здравоохранения

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Врачи об оптимизации здравоохранения
фото: pixabay

Глава межрегиональной общественной организации Семен Гальперин назвал минусы оптимизации, которую раскритиковала вице-премьер Ольга Голодец. 

Он заявил, что сегодня назрела необходимость в кардинальной реформе системы здравоохранения. «Проблема именно в том, что в большинстве своем выделенные на здравоохранение деньги до пациентов не доходят. Чиновники отчитываются, но делят средства между собой. Власти смотрят на это сквозь пальцев. Нужна глобальная перемена во всей отрасли, а не в каком-то одном регионе», - считает Гальперин.

СЕ

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