В Крыму микроавтобус врезался в автоцистерну под Алуштой, есть пострадавшие

В Крыму в субботу дорожно-транспортного происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса Volkswagen произошло под Алуштой. Микроавтобус выполнял заказной коммерческий рейс.
Как сообщила пресс-служба МВД по республике, в районе поселка Нижняя Кутузовка под Алуштой, водитель микроавтобуса на скользкой дороге "не выбрал безопасную скорость движения" и врезался в ехавшую перед ним автоцистерну.
В результате ДТП пострадали семь пассажиров и водитель Volkswagen. Все пострадавшие госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка.