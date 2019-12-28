В Крыму микроавтобус врезался в автоцистерну под Алуштой, есть пострадавшие

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28 декабря 2019, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В Крыму в субботу дорожно-транспортного происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса Volkswagen произошло под Алуштой. Микроавтобус выполнял заказной коммерческий рейс.

Как сообщила пресс-служба МВД по республике, в районе поселка Нижняя Кутузовка под Алуштой, водитель микроавтобуса на скользкой дороге "не выбрал безопасную скорость движения" и врезался в ехавшую перед ним автоцистерну.

В результате ДТП пострадали семь пассажиров и водитель Volkswagen. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка.