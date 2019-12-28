Воркута: пьяный мужчина застрял в форточке и умер

//Общество 13+

28 декабря 2019, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabay

Житель Воркуты застрял в окне своей квартиры на первом этаже, в результате чего получил переохлаждение и умер.

Инцидент был зафиксирован в доме по улице Димитрова. По предварительным данным, 56-летний мужчина в нетрезвом состоянии пытался попасть в квартиру через форточку.Сотрудники правоохранительных органов сняли пострадавшего с окна в тяжелом состоянии. На место инцидента приехали врачи скорой помощи, но спасти мужчину не удалось. СК проводит проверку по факту происшествия. Предварительная причина смерти воркутчанина – общее переохлаждение организма.