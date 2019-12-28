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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Несколько идей подарка на Новый год тому человеку, у которого "всё есть" и его сложно чем-то удивить

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Несколько идей подарка на Новый год тому человеку, у которого
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Известна пословица "дареному коню в зубы не смотрят". Но все хотят порадовать родным и близким подарком к Новому году, чтобы эта пословица не вспоминалась. И бегают по магазинах в поисках презентов.

А вот что преподнести друзьям или родственникам, у которых "всё есть", чем порадовать их.  Надо руководствоваться, что подарок должен человека порадовать, вызвать приятные эмоции.

Вот несколько идей. Можно подарить человеку, которого ничем не удивишь, экскурсию в необычное место, такое как ледяной городок, зоопарк, театр или на выставку. Если человек предпочитает активный отдых - идеально подойдут билеты на каток или абонемент на занятия с инструктором по катанию на горных лыжах или сноуборде. Если вы знаете, что человек любит учиться и узнавать что-то новое, подарите сертификаты на различные мастер-классы, курсы изучения иностранных языков или абонемент в спортзал. Думаем, приятно будет получить фотоальбом, в который собрать новые фото всей семьи, детей, бабушек и дедушек.

ИЧ

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