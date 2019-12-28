Путин подписал закон о возвращении

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28 декабря 2019, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин разрешил вернуть "курилки" в аэропорты. Глава государства подписал закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения. "Курилки" будут непрозрачными.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»".

"...допускается курение табака «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений", - говорится в документе.

Отметим, российский лидер Владимир Путин не курит.