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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Путин подписал закон о возвращении "курилок" в аэропорты

, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Путин подписал закон о возвращении
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин разрешил вернуть "курилки" в аэропорты. Глава государства подписал закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные комнаты для курения. "Курилки" будут непрозрачными.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»".

"...допускается курение табака «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений", - говорится в документе.

Отметим, российский лидер Владимир Путин не курит. 

ИЧ

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