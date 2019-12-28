В аэропорту Домодедово задержан один из пассажиров за дебош

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28 декабря 2019, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabay

Одного из пассажиров самолета, следовавшего рейсом Москва — Симферополь, задержали в столичном аэропорту Домодедово за дебош на борту. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По прибытии на самолет с рейса был снят пассажир 1966 года рождения. Мужчина высказывался нецензурной бранью, на замечания бортпроводников не реагировал, предварительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении командира самолета, отправленного в дежурную часть.