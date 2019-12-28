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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Познер считает, что окружение Путина не может его критиковать

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pozneronline

Познер считает, что окружение Путина не может его критиковать
Владимир Познер, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Журналист, ведущий авторских программ на телевидении Владимир Познер считает, что окружение российского президента Владимира Путина не может его критиковать. По мнению Познера, правящий класс России плох тем, что он до сих пор советский, и он не может никак справиться с новой ситуацией.

Он говорит, что правящий класс рабский по своему взгляду. "Он не говорит более высоко стоящему неприятных вещей, а более высоко стоящий, я имею в виду в данном случае Владимира Владимировича Путина", - думает Познер. По его оценке, российский лидер "окружил себя людьми, которые думают только о том, как сказать ему то, что ему понравится". Он считает неправильным, что Путин окружил себя людьми, которые не могут ему сказать "нет, вы не правы", хотя есть специалисты, которые умнее и лучше разбираются в своем деле, чем он. "Один человек не может разбираться лучше всех во всех делах", — подчеркнул Познер.

Он считает, что президент должен слушать всех и принимать решения только на основании точной информации, а не принимаеть решения на основе фейковых новостей, неправильной информации.
Оценка Владимира Познера правящего класса размещена на его сайте.

 

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