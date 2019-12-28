Эксперт: экспорт необработанной древесины снизился по итогам девяти месяцев текущего года на 25,4%

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28 декабря 2019, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabay

Эксперт по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока Юрий Трутнев заявил, что экспорт необработанной древесины снизился по итогам девяти месяцев текущего года на 25,4%, а экспорт продукции деревообработки увеличился на 4,1%.

"Это значительное повышение, довольно жёсткое, но оно направлено на повышение степени переработки, объёмы прибавочной стоимости, создание рабочих мест в России. Есть ряд обращений от коллег, которые у нас занимаются лесным бизнесом, что что-то надо смягчить, растянуть. Менять мы ничего не будет. Постановление правительства принято. О нём все знали два года, было время принять соответствующие меры", - отметил Трутнев.