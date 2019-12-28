Путин повысил МРОТ с 1 января 2020 до 12 130 рублей в месяц

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28 декабря 2019, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 тысяч 130 рублей в месяц. В настоящее время МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей в месяц.

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон ранее был принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года.

МРОТ влияет на оплату больничного, размер пособия по беременности и уходу за ребёнком.