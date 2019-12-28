В Екатеринбурге две инкассаторские машины проехали на "красный", чуть ни сбив на пешеходном переходе ребенка. Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 27 декабря, вечером на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна.
Инцидент попал на видеорегистратор ехавшего за инкассаторскими автомобиля. На видео запечатлено, как инкассаторские машины, одна и вторая, проехали на запрещающий сигнал светофора.
Спецмашину чудом не зацепили ребенка, переходившего дорогу. Юный житель столицы Урала переходил дорогу по пешеходному переходу по всем правилам - на зеленый сигнал светофора. Нарушитель за рулем микроавтобуса проехал так близко к ребенку, что пешеход упал. Испугавшись, он встал и убежал с проезжей части.
Теперь водителя-инкассатора, проскочившего на красный, уволят с работы.