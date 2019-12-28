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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Екатеринбурге две инкассаторские машины проехали на "красный", чуть ни сбив на "зебре" ребенка

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Екатеринбурге две инкассаторские машины проехали на
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Екатеринбурге две инкассаторские машины проехали на "красный", чуть ни сбив на пешеходном переходе ребенка. Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 27 декабря,  вечером на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна.

Инцидент попал на видеорегистратор ехавшего за инкассаторскими автомобиля. На видео запечатлено, как инкассаторские машины, одна и вторая, проехали на запрещающий сигнал светофора.

Спецмашину чудом не зацепили ребенка, переходившего дорогу. Юный житель столицы Урала переходил дорогу по пешеходному переходу по всем правилам - на зеленый сигнал светофора. Нарушитель за рулем микроавтобуса проехал так близко к ребенку, что пешеход упал. Испугавшись, он встал и убежал с проезжей части.

Теперь водителя-инкассатора, проскочившего на красный, уволят с работы.

ИЧ

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