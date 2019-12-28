Почему Владимир Путин играет в хоккей

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28 декабря 2019, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Владимир Путин принял участие в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. У президента уже сложилась такая традиция. Ровно год назад он участвовал в таком же матче.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что российский лидер регулярно играет в хоккей перед Новым годом. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, почему Путин играет в хоккей: "Разрядка после напряженного рабочего дня".

Глава государства традиционно вышел на лёд под номером 11. Вместе с Путиным в команде играли глава Минобороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Алексей Касатонов.

В составе команды соперников – губернаторы Андрей Воробьёв и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

Матч завершился со счетом 8:5 победой команды, в которой играл Владимир Путин.