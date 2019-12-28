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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Неисправный Airbus А320 благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Неисправный Airbus А320 благополучно приземлился в аэропорту
фото с сайта aeroportkoltsovo.ru

Самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса U6-2931, экипаж которого запросил аварийную посадку, благополучно приземлился в аэропорту вылета "Кольцово" в Екатеринбурге.

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Пострадавших в результате авиапроисшествия нет. Аэропорт "Кольцово" работает без ограничений, принимает и отправляет авиалайнеры. С пассажирами, которые планировали добраться из Екатеринбурга до Симферополя, работают представители авиаперевозчика.

У лайнера A-320, на борту которого находились 149 пассажиров, после вылета сработал датчик некорректного измерения скорости. Самолет начал кружить над городом, вырабатывая топливо. А320 вырабатывал топливо более трех часов.
Рейс U6-2931 "Екатеринбург - Симферополь" в 17:35 (время местное) вернулся в аэропорт вылета.
По факту инцидента Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.

ИЧ

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