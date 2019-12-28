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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Уволенного за вождение автобуса ногами водителя снова заметили за рулем автобуса

, 15:36 [ «Аргументы Недели», , ]

Уволенного за вождение автобуса ногами водителя снова заметили за рулем автобуса
водитель автобуса с ногами на руле на фото из социальных сетей

Водителя, который был уволен в 2018 году за то, что управлял автобусом ногами, снова заметили на одном из казанских маршрутов. Доказательством стало фото, опубликованное в социальных сетях.

Казанский водитель Максим Ф. попал в скандал в августе 2018 года. Пользователи социальных сетей опубликовали фото, на котором он сидел в автобусе на водительском месте. Максим разговаривал по телефону. В это время его ноги находились на руле.

Пользователи отнеслись к снимку скептически. Судя по отражению в стекле, фотограф стоял в полный рост, а сам автобус не двигался. Спустя некоторое время Максим Ф. попался на вождении ногами на улицах Казани. Его сняли на видео. Уже после этого его уволили.

Новый скандал разгорелся, когда жители Казани снова заметили того же водителя за рулем автобуса. Выяснилось, что Максима Ф. снова приняли на работу водителем автобуса. Это произошло в октябре 2019 года.

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