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28 декабря 2019, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в одном из гаражных боксов нашли угнанный лимузин Сталина. Раритетный автомобиль ЗИС-115 был украден на севере Москвы О пропаже старинного авто, на котором ездил генералиссимус, стало известно 27 декабря.

По сообщению телеграмм-канала Baza, шестеро неизвестных вскрыли гараж и при помощи эвакуатора увезли автомобиль в неизвестном направлении. Самих похитителей пока задержать не удалось.

Судя по всему, в ближайшее время преступники собирались перебить номера и безопасно перегнать машину в другое место. Стоимость автомобиля эксперты оценивают в 2-2.5 миллиона долларов.