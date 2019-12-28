Молодая пара пострадала из-за селфи

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28 декабря 2019, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nversia.ru

Фотобанк АН

ЧП произошло на набережной в Саратова. Молодая пара едва не погибла, пытаясь сделать селфи.

Девушка и молодой человек отошли на несколько метров от берега, чтобы сделать совместное фото. Но она не удержала в руках телефон и уронила его в воду. При попытке достать телефон, пострадавшие оказались в ледяной воде. Выбраться самостоятельно они не смогли, потому что одежда намокла и кромка льда была слишком тонкой.

Сотрудники ППС услышали крики о помощи и с помощью подручных средств помогли девушке и ее спутнику выбраться на берег.

"Горе-фотографов" передали бригаде «скорой помощи».

Это уже не первый случай такой «опасной фотографии». Журналисты посчитали, что только за 2019 год селфи стали причиной гибели 50 человек во всем мире.