В Казани мать нашла странные таблетки в новогоднем подарке ребенка

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28 декабря 2019, 14:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: В контакте

фото с таблеткой в ириске из новогоднего подарка, опубликованной в соцсетях

Неизвестные таблетки были обнаружены среди конфет в новогоднем подарочном наборе. Их раздали детям в одном из детских садов в Казани. Фото появились в социальных сетях.

Непонятная таблетка была запаяна в ириске. У нее правильная круглая форма. Фото сделала мать ребенка, который получил подарок. В комлекте находились эти самые конфеты.

«К моему приходу ребенок уже одну ириску съел! Я пришла вечером, с ним все хорошо», — такое сообщение было уже в комментариях к фото: «Проверила вторую ириску, тоже такие штучки есть, крошатся».

По словам матери ребенка, в подарке которого были найдены эти таблетки, она одну из таблеток попробовала. По вкусу она была похожа на сухое молоко.