Лучшее из Telegram: почему не стоит доверять instagram- врачам

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28 декабря 2019, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Telegram-канал "Нейронка твоего чайника"

Telegram- канал "Экономика цифровой эры" представил подборку каналов, пишущих о трендах в медицине и экономике.

"Рады представить вашему вниманию коллег, которые тоже пишут о трендах в медицине и цифровой экономике.



"Этот год поистине прошёл под знаком "Почему не стоит доверять Instagram-врачам"" - пишет канал Darth Biology и выкладывает очень подробный разбор, почему именно нельзя доверять рекомендациям чудо-лекарей. А в эти выходные ждём на канале научные итоги года.



Канал Medical Ксю рассказывает о 5 технологических трендах здравоохранения в 2020 году.

Фитнес-браслеты и умные часы,

Искусственный интеллект (ИИ) для диагностики и безопасности, рост рынка телемедицины и VR для врачей - подробнее читайте на канале, это действительно интересно.



О том почему в России врачи мало зарабатывают читайте на канале Поясни за Мед

Одна из причин по мнению автора канала - азиатская система управления. Человеческая жизнь - далеко не высшая ценность российского общества и государства.

Что россияне фотографировали в 2019 году читайте на канале Русский диджитал

По данным опроса 83% россиян снимают отпуск. Второй по популярности повод достать камеру — первые годы жизни ребенка (69,50% опрошенных). И лишь потом следуют дни рождения родных и близких (69,00% опрошенных).



Иллюстрация к материалу от канала Нейронка твоего чайника" "Russian Cyberpunk”.