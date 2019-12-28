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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Лучшее из Telegram: почему не стоит доверять instagram- врачам

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Лучшее из Telegram: почему не стоит доверять instagram- врачам
фото: Telegram-канал "Нейронка твоего чайника"

Telegram- канал "Экономика цифровой эры" представил подборку каналов, пишущих о трендах в медицине и экономике. 

"Рады представить вашему вниманию коллег, которые тоже пишут о трендах в медицине и цифровой экономике. 

"Этот год поистине прошёл под знаком "Почему не стоит доверять Instagram-врачам"" - пишет канал Darth Biology и выкладывает очень подробный разбор, почему именно нельзя доверять рекомендациям чудо-лекарей. А в эти выходные ждём на канале научные итоги года. 

Канал Medical Ксю рассказывает о 5 технологических трендах здравоохранения в 2020 году. 
Фитнес-браслеты и умные часы, 
Искусственный интеллект (ИИ) для диагностики и безопасности, рост рынка телемедицины и VR для врачей - подробнее читайте на канале, это действительно интересно. 

О том почему в России врачи мало зарабатывают читайте на канале Поясни за Мед
Одна из причин по мнению автора канала - азиатская система управления. Человеческая жизнь - далеко не высшая ценность российского общества и государства. 

Что россияне фотографировали в 2019 году читайте на канале Русский диджитал 
По данным опроса 83% россиян снимают отпуск. Второй по популярности повод достать камеру — первые годы жизни ребенка (69,50% опрошенных). И лишь потом следуют дни рождения родных и близких (69,00% опрошенных).

Иллюстрация к материалу от канала Нейронка твоего чайника" "Russian Cyberpunk”.

СЕ

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Украинский министр рассказал, как

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