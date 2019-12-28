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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Коми зарегистрировали пожилую пару: они снова вместе

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pg11.ru

В Коми зарегистрировали пожилую пару: они снова вместе
Фотобанк АН

В день сотрудников ЗАГСа работникам из Инты довелось зарегистрировать необычный брак. Его заключила пожилая пара. Их любви можно только восхищаться.

Супругам Николаю и Галине Шиловым по 70 лет каждому. Они уже были женаты, но в 1972 году, после 38 лет совместной жизни, по некоторым причинам развелись. Но чувства не угасли, и вот пенсионеры снова оказались вместе.

Пожилые люди считают, что жить в зарегистрированном браке гораздо надежнее.

Несмотря на возраст, молодоженов признали очень интересной и красивой парой. Со стороны они вызывают радость и уважение. За долгую совместную жизнь Галина стала для Николая опорой, лучшим другом.

И несмотря на то, что подписей Шиловых нет в Книге почетных юбиляров, после долгих 48 лет жизни вместе у них накопилось много общего: дети, друзья, интересы и одна на двоих память.

ЕЧ

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