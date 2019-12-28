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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Президент судостроительной корпорации предложил расстреливать недостроенные им же корабли?

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Президент судостроительной корпорации предложил расстреливать недостроенные им же корабли?

Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации на совещании в Совете Федерации 25 декабря, рассказав о том, что недостаточного внимания уделяется к судостроительной отрасли, предложил весьма оригинально использовать десятки недостроенных его структурой кораблей - использовать их в качестве мишеней для военных стрельб.

Не бесплатно, конечно, а взимая за это деньги, сообщает издание «Компромат ГРУПП». Инициатива странная, но если учесть, что автомобильный инженер, а именно такое образование у главы отрасли, на развитие которой государство выделило около пяти триллионов бюджетных средств, находится в состоянии полураспада и за последние пять лет ни одно судно не было сдано в срок, удивляться уже не приходится.

Давайте вспомним строительство самого мощного в мире дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Рахманову дали не просто много денег, а очень много денег! Сумма контракта - почти 8 млрд рублей. А что в итоге? В 2015 году не сдали, перенесли на 2017 год, затем на 2018 года а тут как по волшебству на многострадальном ледоколе вспыхивает пожар, который принес ущерб в размере 150 млн рублей… и срок перенесли на 2019 год, а сейчас уже и 2020 год.

Пожары вообще – странная фишка, которая просто преследует российские суда прямо на верфях. Недавно загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов", который ремонтировали по госконтракту с центром судоремонта "Звездочка", который так же входит в ОСК. Эксперты оценили ущерб в 95 миллиардов рублей! Но эта сумма, за которую проще построить новый авианосец, чем латать уже обгоревший, Рахманинову показалась несущественной. А как иначе объяснить его слова, что пожар не нанес кораблю существенный ущерб и его отремонтируют и вернут в строй к 2020 году, пишет moscow-post.su.

Дело в том, что корпорация нынче активно строит суда, но на базе "металлолома". Ту же «Звездочку» уже не раз ловили на махинациях.По информации "ТАСС" во время ремонта подлодки "Калуга" в стальное тело запихали б/у. Прокуратура оценила ущерб в 8 миллионов рублей.

А может расстрелять корабли Рахманову все же выгоднее, чем признать, что деньги выделенные на строительство и модернизацию судов просто исчезли в неизвестном направлении?

БИ

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