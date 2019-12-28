Взрыв жилого дома в Магниторогске - это теракт. Почему власть скрывает факты? Журналисты опубликовали свое видео расследования

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28 декабря 2019, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Год назад произошел взрыв в жилом доме в Магнитогорске - в понедельник, 31 декабря 2018 года в 6 часов 8 минут утра по местному времени. Тогда частично обрушился целый подъезд десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса и погибли 39 человек в том числе и дети.

Предположительно причиной взрыва назвали утечку газа, но даже сейчас эта версия официально не подтверждена, а значит вокруг трагедии немало слухов.

«У нас нет сомнений, что это был теракт. Другой вопрос — почему это скрывают власти. На него мы также попытались ответить в видео. Мы не только рассказали про то, кто взрывал и как взрывал дом. Мы рассказали и показали, как мы добывали эту информацию и как работали на месте. Герои этой истории и журналисты в том числе. Те, кто, несмотря на хейт со всех сторон, продолжали добывать и давать людям реальную информацию», - пишут авторы расследования – журналисты канала «Ваza».