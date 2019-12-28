Полиция опубликовала видеозапись обыска Дмитрия Фёдорова, который обвинял росгвардейцев в том, что они подбросили ему наркотики

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28 декабря 2019, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Полиция опубликовала видеозапись обыска Дмитрия Федорова, который обвинял росгвардейцев в том, что они подбросили ему наркотики.

На видео парень признается, что имеет при себе запрещенные вещества. «Да, есть наркотические средства», – говорит Дмитрий полицейским. Но это снятый на камеру обыск полицейских в их служебной машине, что было на самом деле при его задержании, мы не видим, а останавливали его сотрудники росгвардии. Настораживает и то, что видео появилось после смерти обвиняемого, а не тогда, когда он записал свое обращение.

Напомним, мы уже писали, что 26 декабря молодой человек был найден обезглавленным на железнодорожных путях и следствие считает, что причины смерти – самоубийство. С этим категорически не согласны близкие Федорова.

Сторона Федорова не раз настаивала на том, что уголовное дело против молодого человека шито белыми нитками, а самого его подставили. Первый досмотр, по словам Федорава, проходил иначе, чем на видео. Это было на улице возле ведомственной «Лады гранты». Сотрудники с нашивками Росгвардии его остановили, сославшись на схожесть с ориентировкой, попросили показать содержимое карманов. Федоров начал доставать вещи, и тут один из сотрудников своей рукой полез ему в карман. Когда росгвардеец стал вытаскивать руку, из кармана выпал пакетик. Федорова попросили его поднять. Вызвали полицию.

Почему он сознался в сбыте на видео полиции? На этот счет рассуждает адвокат: ты один против группы силовиков, обещающих, что сознавшись — можно будет выйти. Кроме того, он передаёт рассказ Фёдорова о том, что некий оперативник Николай водил его по району, показывая какие места закладок тот должен назвать при понятых. Всего 15 точек. «Чем больше Фёдоров сможет запомнить, тем мягче будет наказание, а то и вовсе условное», – рассказал адвокат со слов погибшего. Он же отметил, что среди понятых находится неоднократно судимый мужчина, в последний раз получивший условное наказание по ст. 228. Там же Фёдоров, по его словам, расписывался в чистых протоколах, пишет «Город55».