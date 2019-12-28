Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве оказались обманутыми около 18 родителей тяжелобольных детей

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Москве оказались обманутыми около 18 родителей тяжелобольных детей
Фотобанк АН

В Москве задержана женщина, которая продавала билеты на новогоднее представление семьям детей с тяжелыми заболеваниями. С жалобой обратились 18 родителей несовершеннолетних.

Они рассказали, что увидели в смс-оповещениях социальной сети объявление о продаже билетов на новогоднюю елку. Цена была очень приятной. Не раздумывая, люди начали перечислять на указанный расчетный счет денежные средства. Но не получили свои оплаченные билеты.

Среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями. 

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя приезжая. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Пострадавшим были подарены билеты на новогоднее представление.

ЕЧ

//картина дня

В мире

Украинский министр рассказал, как

Украинский министр рассказал, как "расшатать экономику России изнутри"

Вице-премьер Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что предоставление россиянам возможности получить украинское электронное гражданство будет «расшатыванием их экономики изнутри».

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Связано это с возмущением России по поводу решения Праги объявить 21 августа днем памяти жертв оккупации.

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации предложил оригинально использовать десятки недостроенных его структурой кораблей - использовать их в…

//новости ан

Год назад произошел взрыв в жилом доме в Магнитогорске - 31 декабря 2018 года в 6 часов 8 минут утра по местному времени. Журналисты провели собственное расследование…

Полиция опубликовала видеозапись обыска Дмитрия Федорова, который обвинял росгвардейцев в том, что они подбросили ему наркотики. На видео парень признается, но это обыск…

//новости ан

В Омске 25-летний IT-специалист Дмитрия Федоров, который записал видеообращение о произволе Росгвардии, нашили мертвым на железнодорожных путях с отрезанной головой. Это…

//новости ан

//новости ан

//новости ан