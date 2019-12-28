В Москве оказались обманутыми около 18 родителей тяжелобольных детей

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28 декабря 2019, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

В Москве задержана женщина, которая продавала билеты на новогоднее представление семьям детей с тяжелыми заболеваниями. С жалобой обратились 18 родителей несовершеннолетних.

Они рассказали, что увидели в смс-оповещениях социальной сети объявление о продаже билетов на новогоднюю елку. Цена была очень приятной. Не раздумывая, люди начали перечислять на указанный расчетный счет денежные средства. Но не получили свои оплаченные билеты.

Среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя приезжая. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Пострадавшим были подарены билеты на новогоднее представление.