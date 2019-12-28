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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Как выбрать качественные мандарины?

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mos.ru

Как выбрать качественные мандарины?
Фото: pixabay.com

Специалисты из столичной госинспекции рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе мандаринов. К примеру, листочки на фруктах вовсе не являются показателями качества.

Также на качество мандаринов не указывает и их запах. А вот на форму и цвет при выборе фрукта стоит обратить внимание. Они могут быть оранжевые или красно оранжевые, главное – отсутствие черных пятен. Что касается формы, то хорошие мандарины бывают приплюснутые или с небольшим бугорком. Также мандарины не должны легко проминаться – это означает, что плод подгнил. Эксперты отметили, что мандарины можно хранить около месяца при температуре от трех до пяти градусов.

АБ

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