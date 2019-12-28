В самоубийство никто не верит. Парня, который сообщил, что росгвардейцы подбросили ему наркотики, нашли мертвым на ж/д путях

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28 декабря 2019, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Омске 25-летний IT-специалист Дмитрия Федоров, который записал видеообращение о произволе Росгвардии, нашили мертвым на железнодорожных путях с отрезанной головой. Это пытаются представить как самоубийство.

В середине декабря ролик, в котором молодой человек рассказал, что, сотрудники Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики, распространился в Сети, а 26 декабря Федорова обнаружили мертвым у железнодорожных путей. Его голова была отрезана от тела. Об этом сообщил местный депутат Дмитрий Петренко. Он должен был встретиться с молодым человеком, чтобы обсудить его проблему с силовиками, но встреча не состоялась.

Следователи, занимающиеся делом, главной версией считают самоубийство, но никто – ни друзья Дмитрия, ни его родственники не верят в это. Во-первых, у погибшего обнаружили ровный разрез на шее и травму ноги, во-вторых, на месте, где обнаружили тело, было слишком мало крови. Кроме того, через две недели Фёдоров должен был жениться на девушке, с которой встречался семь лет. Близкие погибшего уверены, что его убили в другом месте, а тело было подброшено к железнодорожным путям.

После того как история получила широкий резонанс, следователи назвали другую версию, в СК заявили, что причиной смерти мог стать несчастный случай - Федоров переходил пути в неположенном месте, попал под поезд и погиб.