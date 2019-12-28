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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Самаре лицам нетрадиционной ориентации пожизненно запретили сдавать донорскую кровь

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Самаре лицам нетрадиционной ориентации пожизненно запретили сдавать донорскую кровь

В Самаре областная станция переливания крови опубликовала перечень ограничений, которые не позволяют быть донором. В тексте говорилось, что абсолютный запрет накладывается на "лиц, относящихся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)".

Зам главного врача станции Елена Кудинова в беседе с изданием "Другой город" говорила, что это требование продиктовано приказом Миздрава и постановлением главного государственного санитарного врача РФ.  Как определяют среди потенциальных доноров, кто гомосексуалист, а кто нет, объяснить Кудинова не смогла.

Учреждение ссылается на приказ Минздрава от 2001 года, в котором геи и работницы сферы эксорт-услуг были включены в т.н. группу риска. Однако в 2008 году в приказ были внесены изменения и эти понятия были исключены из текста. Однаков, в Самаре то ли этого не знали, то ли за 12 лет так и не смогли ознакомиться с приказом. Но вот после публикации в СМИ, видимо, все же приглось ознакомиться с тестом, потому что сведения о «группах риска» с сайта удалили без объяснений, сообщает канал "Подъем".

БИ

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