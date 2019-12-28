Губернатор Вологодской области приглашает россиян присоединиться к акции

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28 декабря 2019, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников приглашает россиян присоединиться к Общероссийской акции "Здоровая Россия – Здоровая страна". Марафон стартует 29 декабря в 11 часов по местному времени. Будет установлен мировой рекорд по массовому закаливанию. Давайте покажем всему миру наш характер, единство и мощь! Марафон поддержали общественные деятели РФ, известные спортсмены и актеры. Сделал это и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По его словам, он с детства привык закаляться.



На своей официальной страничке в соцсетях губернатор Вологодской области Олег Кувшинников опубликовал видео, где он обливается холодной водой. "Присоединяюсь к акции «Закаленная Россия – Здоровая страна. После рабочего дня хорошо взбодриться холодной водой. С детства привык закаляться, а в Крещение всегда окунаюсь в прорубь. Приглашаю всех присоединиться к акции. В здоровом теле – здоровый дух», – сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Кувшинников (@olegkuvshinnikov)27 Дек 2019 в 8:34 PST