Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Губернатор Вологодской области приглашает россиян присоединиться к акции "Здоровая Россия – Здоровая страна"

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Вологодской области приглашает россиян присоединиться к акции
Фото: соцсети

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников приглашает россиян присоединиться к Общероссийской акции "Здоровая Россия – Здоровая страна". Марафон стартует 29 декабря в 11 часов по местному времени. Будет установлен мировой рекорд по массовому закаливанию. Давайте покажем всему миру наш характер, единство и мощь! Марафон поддержали общественные деятели РФ, известные спортсмены и актеры. Сделал это и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По его словам, он с детства привык закаляться.


На своей официальной страничке в соцсетях губернатор Вологодской области Олег Кувшинников опубликовал видео, где он обливается холодной водой. "Присоединяюсь к акции «Закаленная Россия – Здоровая страна. После рабочего дня хорошо взбодриться холодной водой. С детства привык закаляться, а в Крещение всегда окунаюсь в прорубь. Приглашаю всех присоединиться к акции. В здоровом теле – здоровый дух», – сказал он.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Олег Кувшинников (@olegkuvshinnikov)27 Дек 2019 в 8:34 PST

КК

//картина дня

В мире

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Крымский политолог Владислав Ганжара утром в пятницу, 27 декабря, оценил реакцию посольства Соединенных Штатов Америки на Украине на недавний запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил штрафы, которые Украина начисляет за полеты над российским полуостровом. Он призвал не платить штрафы и отметил, что не понимает, зачем…