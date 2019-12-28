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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ученые зафиксировали самый быстрый рост уровня воды в Европе

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

Ученые зафиксировали самый быстрый рост уровня воды в Европе
Фотобанк АН

Самый быстрый рост уровня воды в Европе зарегистрирован в последние годы в Балтийском море. Об этом рассказало Европейское агентство по окружающей среде.

По данным со спутников стало известно, что абсолютный уровень воды в море поднимается на 3-5 мм в год, в то время как в остальных морях и океане в Европе — 1-4 мм в год.

В Финляндии и Швеции тем временем продолжается поднятие суши после окончания последнего ледникового периода. Оно идет быстрее, чем повышается уровень моря. Поэтому, относительный уровень воды на побережье Финляндии понижается.

По прогнозам, если не решить проблему с выбросом парниковых газов, то к концу века относительный уровень воды на латвийском побережье вырастет примерно на полметра, а на юге Балтики — еще сильнее.

Балтийское море — внутриматериковое море Евразии, расположенное в Северной Европе. Частично омывает также берега Западной и Восточной Европы. Относится к бассейну Атлантического океана.

ЕЧ

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